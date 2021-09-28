الأردن يوضح حقيقة استئناف رحلات "الملكية" مع سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت وزارة النقل الأردنية وشركة طيران "الملكية الأردنية"، الثلاثاء، حقيقة استئناف رحلات شركة الملكية الأردنية مع سوريا، بعد تصريح لوزير النقل وجيه عزايزة عن استئناف الرحلات اعتبارا من الأحد المقبل.

وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة النقل على عضيبات، في بيان توضيحي لبيان وزير النقل، إن "شركة الملكية الأردنية ستقوم واعتبارا من يوم الأحد القادم بتوفير خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى سوريا، حيث ستنطلق حافلات مباشرة من مدينة دمشق باتجاه مطار الملكة علياء الدولي وذلك لحين استئناف الرحلات الجوية في المستقبل".

وكان وزير النقل المهندس وجيه عزايزة قد صرح في بيان سابق بأن "شركة الملكية الاردنية ستباشر رحلتها إلى سوريا اعتبارا من يوم الأحد القادم، شريطة التزامها بكامل الشروط التي تتوافق مع البرتوكولات الصحية".

وأضاف وزير النقل أن "على المسافر إحضار فحص PCR من المختبرات السورية المعتمدة قبل ٧٢ ساعة بنتيجة سلبية إضافة إلى إجراء الفحص لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي وعدم مغادرته أرض المطار إلا بعد ظهور نتيجة الفحص وأن تكون سلبية".

كما أصدرت شركة الملكية الأردنية بيانا توضيحيا بعد بيان وزير النقل، وقال الرئيس التنفيذي للشركة سامر المجالي إنه "لم تتم الموافقة من الجهات الرسمية المختصة على تسيير الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا الى الآن. وأضاف أن "الملكية الأردنية واعتباراً من الشهر القادم ستقوم بتوفير خدمة نقل بري لمسافريها من وإلى سوريا والذين يستخدمون شبكة خطوطها المنطلقة من عمان".

وأضاف: "سيتم ذلك بواسطة حافلات نقل عالية الجودة وذات مواصفات مريحة تنطلق من وسط مدينة دمشق مباشرة باتجاه مطار الملكة علياء الدولي وبالعكس وذلك لتسهيل عبورهم برا من مركز حدود جابر إلى حين استئناف الرحلات الجوية في المستقبل".