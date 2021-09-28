العفو الدولية تدعو الملك سلمان لإطلاق سراح سلمان العودة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجهت منظمة العفو الدولية، الاثنين، دعوة لمطالبة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق سراح الداعية الإسلامي، سلمان العودة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف على قوائم الإرهاب من قبل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

الشيخ @salman_alodah رجل دينٍ إصلاحي معتقل انفراديا منذ 2017 وصحته تتدهور! تحاكمه محكمة الإرهاب التي تستعملها السلطات #السعودية لقمع الأصوات المعارِضة. يواجه الشيخ سلمان خطر الإعدام، بينما تستمرّ المحكمة في تأجيل جلسة الحكم. طالبوا الملك سلمان بإطلاق سراحه الآن! #الحرية_لسلمان https://t.co/oYGnbOWf9W

جاء ذلك في تغريدة للمنظمة على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "رجل دينٍ إصلاحي معتقل انفراديا منذ 2017 وصحته تتدهور! تحاكمه محكمة الإرهاب التي تستعملها السلطات السعودية لقمع الأصوات المعارِضة. يواجه الشيخ سلمان خطر الإعدام، بينما تستمرّ المحكمة في تأجيل جلسة الحكم. طالبوا الملك سلمان بإطلاق سراحه الآن!"

وتواصلت CNN بالعربية مع هيئة حقوق الإنسان في السعودية دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد أعلنت في عام 2017 عن إضافة كيانين، أحدهما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي كان يرأسه حينها يوسف القرضاوي والذي يوصف بأنه" الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين"، بالإضافة إلى 11 فردا على قوائم الإرهاب، وذلك ضمن ما وصفته بـ"الالتزام بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه".