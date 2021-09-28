السعودية.. تداول فيديو لفتاتين ترقصان من نافذة سيارة.. والداخلية ترد

الشرق الأوسط
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صورة من مقطع الفيديو الذي نشرته الداخلية السعودية
Credit: Saudi MOI

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه فتاتين تقومان بالرقص من خارج نافذة سيارة الأمر الذي أثار تفاعلا.

مقطع الفيديو أعادت نشره وزارة الداخلية السعودية (مموها) على صفحتها الرسمية بموقع سناب شات، وأعادت نشره قناة الإخبارية السعودية الرسمية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت الداخلية في بيان على لسان المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري أنه وفي "إشارة إلى ظهور فتاتين مخالفتين لذوق العام في مقطع فيديو بأحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويتهما وإحضارهما.."

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية أنه تم "تطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام".

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