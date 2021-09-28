تعليق تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.. وميقاتي: لن أتدخل بالقضاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تحقيقاته، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت في دعوى الرد التي تقدم بها وزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن بيطار "تبلغ دعوى الرد التي تقدم بها المشنوق، وعلق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها".



وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدم المشنوق، والذي كان قد حدد المحقق العدلي طارق بيطار موعدًا لاستجوابه بصفة "مُدعى عليه"، طلبًا أمام محكمة الاستئناف في بيروت لرد القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلا عنه بحجة أن القاضي قد تجاوز الدستور عبر مخالفة أحكامه وأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمشنوق.



وأضاف البيان أن ما تشكله "التجاوزات" التي قام بها القاضي على سلامة التحقيق وعلى حرية المشنوق، اضطر الأخير لتقديم طلب الرد لإبقاء التحقيق مع الوزراء "ضمن أصوله الدستورية إحقاقا للحق والعدالة".



في غضون ذلك، قال رئيس اللبناني نجيب ميقاتي، في مقابلة مع قناة LBC اللبنانية إن "مسموعية القاضي بيطار تقول إنه ذات كفاءة ومصداقية ونزاهة، والكل يقول عنه إنه شخص فوق كل الشبهات". وأضاف أن لبنان بحاجة لهذا النوع من القضاة، وتابع بالقول: "أما كف يده فهو أمر قضائي بين محكمة الاستئناف وهي ستراجع بهذا الموضوع وأنا شخصيًا لن أتدخل بالقضاء".