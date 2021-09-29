مفتي عمان يناشد للتدخل لوقف "عدوان متطرفين على المسلمين في الهند"

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لمفتي عُمان
Credit: @AhmedHAlKhalili

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ناشد مفتي سلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليجي، كل الدول "باسم الإنسانية" أن تتدخل لوقف ما وصفه بالاعتداء على المسلمين في الهند من قبل جماعات متطرفة "تسانده هيئات رسمية" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مفتي عُمان على صفحته الرسمية بتويتر، الثلاثاء، قال فيها: "إن ما يجري في الهند من عدوان سافر على المواطنين المسلمين بأيدي جماعات متطرفة -تسانده الهيئات الرسمية- يستوقف كل ذي ضمير إنساني؛ لذلك أناشد -باسم الإنسانية- جميع الدول المحبة للسلام بأن تتدخل لوقف هذا العدوان، كما أناشد الأمة الإسلامية جميعًا أن تقف وقفة واحدة تجاه هذا الأمر".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات الهندية للحصول على تعليق على تغريدة مفتي سلطنة عُمان دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن الهند أقرت قانونًا مثيرا للجدل مطلع العام 2020 يتيح للمقيمين من غير المسلمين فقط الحصول على الجنسية الهندية، مما تسبب في اشتباكات في أنحاء متفرقة من الهند بين مؤيدي القانون من الهندوس ومعارضيه من المسلمين.

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