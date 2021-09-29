"الإخبارية" السعودية تبث فيديو عن مقهى في سجن.. ولينا الهذلول تعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أذاعت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو قالت إنه لـ"مقهى بمواصفات عالمية في سجن الطرفية كان حلما لنزيل حققته رئاسة أمن الدولة بالمملكة".

ويظهر في الفيديو مذيع يقول إنه "وسط رائحة القهوة وصوت تحميص البن يحتسي السجناء قهوتهم سواء كانت كولومبية المنشأ أم إثيوبية على تقاسيم العود وأنغامه ويكملون سهرتهم".

وأضاف أن هذا "المقهى بمواصفاته العالمية جزء من حلم السجين الذي كان يعمل في أحد أكبر المقاهي العريقة بمنطقة القصيم".

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وفي سياق متصل، نشرت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، عبر حسابها بموقع "تويتر"، مقطع الفيديو وعلقت بقولها: "يا حليلكم مصدقين الناس بتصدقكم؟ اسمحوا للمؤسسات المستقلة بالدخول والإشراف على السجن أولاً وبعدها ممكن تحاولون تلمعون".