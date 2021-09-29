دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هاجم ممثل إيران في الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إسرائيل داعيا مجلس الامن الدولي للعمل بمسؤوليته و"ارغام إسرائيل على انهاء اعتداءاتها على سيادة سوريا ووحدة اراضيها فورا".

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في سوريا، حيث قال تخت روانجي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "قبل كل شيء، لابد من إنهاء احتلال اجزاء من سوريا، وبناء عليه، على جميع القوات الأجنبية غير المدعوة رسميا أن تغادر هذا البلد دون تأخير ودون أي شروط مسبقة".

وأكد تخت روانجي على "ضرورة استمرار محاربة كل المجموعات الارهابية دون توقف، لأن تواجدها واستمرار ممارساتها الاجرامية يهدد امن سوريا ووحدة اراضيها وكذلك السلام والامن في المنطقة.. اننا نرفض النشاطات الانفصالية او المخططات اللامشروعة للحكم الذاتي في سوريا، ونستنكر كل محاولات دعمها، ولابد أن يحترم الجميع سيادة سوريا ووحدتها تماما".

وأضاف أن "إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين يجب ان تتم بالتوازي، فهذان الامران يعززان بعضهما بعضا، وهذا الامر يتطلب الغاء التسييس عن المساعدات الإنسانية، نرى لزاما في هذا المجال ان نذكّر بالقرار 2585 والذي طلب مجلس الامن الدولي بناء عليه من جميع الدول الاعضاء اتخاذ خطوات عملية لتلبية حاجات الشعب السوري الفورية".

وتابع قائلا: "نجدد موقفنا المبدئي بان الازمة السورية يجب حلها بصورة سلمية ووفق مبادئ القوانين الدولية خاصة احترام السيادة ووحدة اراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية او الخارجية وحل وتسوية الخلافات الدولية بصورة سلمية".