بث مباشر لحفل افتتاح إكسبو 2020 دبي

إكسبو 2020 في دبي يبني "مدينة جديدة للمستقبل"

لماذا تنفق الدول عشرات الملايين على أجنحتها في إكسبو 2020 دبي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد سنوات من التحضير، انطلق مساء الخميس الحدث الأول من نوعه فى المنطقة إكسبو 2020 دبي، حيث يُفتتح المعرض باحتفال ضخم.

وسيحيي الحفل نخبة من الفنانين العرب والعالميين من بينهم محمد عبده، وأحلام، وحسين الجسمي.

وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا أندريا بوتشيلي، والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ، وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

ويدعو إكسبو 2020 دبي الزوار لاستكشاف ابتكارات من شأنها أن تغير الواقع وتحدث تأثيرا إيجابيًا هادفًا في حياة الناس.

ويُقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022.