(CNN) -- يحاول مكتب نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، احتواء تداعيات تبادل في وقت سابق من هذا الأسبوع بين هاريس وطالبة وصفت تصرفات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بأنها "إبادة عرقية وتشريد للناس".

أثناء زيارتها لفصل العلوم السياسية في جامعة جورج ميسون، الثلاثاء، للاحتفال باليوم الوطني لتسجيل الناخبين، أجابت هاريس أسئلة ثلاثة طلاب، من بينهم طالبة تحدثت عن تمويل الولايات المتحدة لإسرائيل في سؤال مطول.

"لقد طرحت كيف أن قوة الشعب والمظاهرات والتنظيم لها قيمة كبيرة في أمريكا. أرى أنه خلال الصيف، كانت هناك، مثل، احتجاجات ومظاهرات وأرقام فلكية تم القيام بها مع فلسطين، ولكن قبل أيام قليلة فقط كانت هناك أموال مخصصة لمواصلة دعم إسرائيل، الأمر الذي يؤلمني لأنه إبادة عرقية وتشريد للناس - نفس ما حدث في أمريكا وأنا متأكدة من أنك على علم بذلك"، قالت الطالبة في جزء من سؤالها، مُضيفة أن التمويل يأتي مع معاناة الأمريكيين في الوطن.

وأضافت الطالبة: "أشعر أن هناك نقصًا في الاستماع، وأشعر أنني بحاجة إلى طرح ذلك لأنه يؤثر على حياتي والأشخاص الذين أهتم بهم حقًا ...".

وأجابت هاريس، التي زوجها اليهودي دوغ إمهوف: "أنا سعيدة لأنك فعلت ذلك".

وقال هاريس: "ومرة أخرى، يتعلق الأمر بحقيقة أن صوتك، ومنظورك، وتجربتك، وحقيقتك لا يمكن قمعها، ويجب سماعها ... يجب أن يكون هدفنا الوحدة، وليس التوحيد. والنقطة التي تثيرها بشأن السياسات التي تتعلق بسياسة الشرق الأوسط والسياسة الخارجية. لا يزال لدينا نقاشات صحية في بلادنا حول ما هو الطريق الصحيح. ولا ينبغي قمع صوت أي شخص في هذا الشأن".

يأتي الموقف الأخير هذا في موضوع محفوف بالمخاطر بشكل خاص حيث مارس التقدميون والنشطاء الآخرون ضغوطًا على الديمقراطيين لاتخاذ موقف أكثر انتقادًا تجاه إسرائيل، التي طالما حظيت بدعم الحزبين في واشنطن.

بعد هذا النقاش، تواصل كبار موظفي هاريس مع رؤساء العديد من المنظمات الرائدة المؤيدة لإسرائي، بحسب مصدر مطلع على مكتب هاريس.

بدأ فريقها في التواصل مع رؤساء العديد من المنظمات اليهودية الرائدة بعد أن تواصل هؤلاء القادة مع البيت الأبيض للتعبير عن مخاوفهم، حسبما قال شخصان على دراية مباشرة بالمحادثات. وقالت المصادر إن نائب مستشار الأمن القومي لهاريس فيل جوردون ونائب مدير الاتصالات لنائب الرئيس هيربي زيسكند قادا التواصل، بحسب مصادر، وأوضحوا أن صمت هاريس لا يعني الاتفاق مع مزاعم الطلاب بشأن "الإبادة الجماعية العرقية".

وقال ويليام داروف، الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى لشبكة CNN: "هناك إدراك بأن الانطباع الذي تركه فشلها في التصحيح للطالبة إشكالي ولا يعكس التزامها بعلاقة قوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل،ولا الرئيس والإدارة ".

وتواصل فريق هاريس مع رؤساء ثلاث منظمات على الأقل: الأغلبية الديمقراطية لإسرائيل، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، ورابطة مكافحة التشهير.

وأضاف مصدر مطلع على هاريس: "كان هذا يلامس القاعدة المؤثرة مع أصدقائها وحلفائها ومؤيديها الذين يعرفون أنها قوية للغاية في التزامها بالدفاع عن إسرائيل والدفاع عن أمن إسرائيل".

وقالت المتحدثة باسم هاريس سيمون ساندرز، في بيان إن "نائب الرئيس يختلف بشدة مع توصيف الطالب لإسرائيل".

وأضافت ساندرز: "طوال حياتها المهنية، كانت نائب الرئيس ثابتة في التزامها تجاه إسرائيل وأمن إسرائيل. وأثناء زيارتها لجامعة جورج ميسون لمناقشة حقوق التصويت، عبّرت طالبة عن رأيها الشخصي خلال فصل في العلوم السياسية".

واتخذ مكتب هاريس، الذي تعامل معه جزئيًا فريق الاتصالات الخاص بها، موقفًا متعمدًا في محاولة تخفيف المشكلة الأخيرة.

وقال مصدر آخر مطلع على تواصل مكتب هاريس لشبكة CNN، إن فريق نائب الرئيس وزع الحقائق عن سجلها في إسرائيل في دفاعها على الحلفاء، مؤكداً التزامها الثابت تجاه إسرائيل.

"نحن نعرف نائب الرئيس هاريس ونعلم أن سجلها في إسرائيل كان ثابتًا. ولم نشك في أي وقت في دعمها لإسرائيل. أردنا سياقًا إضافيًا لفهم ما حدث"، قالت لـCNN هالي سويفر، المديرة التنفيذية للمجلس اليهودي الديمقراطي في أمريكا ومستشارة الأمن القومي السابقة لهاريس في مكتبها في مجلس الشيوخ.

كان مكتب هاريس على اتصال بمجموعة Soifer بالإضافة إلى آخرين. وقال الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير يوم الخميس، إنه تحدث مع مكتب هاريس بعد تفاعل نائب الرئيس.

وكتب جوناثان غرينبلات على تويتر، الخميس: "تحدثت للتو مع مكتب نائب الرئيس سعيد لسماعها تؤكد أنها فخورة بسجلها في دعم إسرائيل، وتعلم أن الادعاء بأنها ترتكب" إبادة جماعية عرقية" خاطئة بشكل واضح. التطلع إلى تصفية الحسابات، لذلك لا يوجد غموض في أن ما قاله ذلك الطالب كان بغيضًا/ خاطئًا".

في تصريح لشبكة CNN، أضاف غرينبلات: "إن توجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية - وهو ادعاء تحريضي غير صحيح بشكل واضح - يجب أن يتم استدعاؤه لأن هذه الشيطنة هي التي أدت إلى العنف كما رأينا في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام، في إشارة إلى الهجمات على اليهود في شوارع الولايات المتحدة في مايو/ أيار".

وقال مارك ميلمان، رئيس الأغلبية الديمقراطية المؤثرة في إسرائيل ، يوم الخميس إنه تحدث أيضًا مع كبار موظفي هاريس.

وكتبت ميلمان في بيان لها: "لقد سُررنا بتواصل كبار موظفي نائب الرئيس هاريس معنا اليوم لتأكيد ما كنا نعرفه بالفعل: التزامها بأمن إسرائيل لا يتزعزع، وتعارض بشدة وصف طالبة جورج ميسون لإسرائيل. لدى إدارة بايدن هاريس، وكذلك الرئيس بايدن ونائب الرئيس هاريس شخصياً، سجلات نموذجية مؤيدة لإسرائيل، ونحن ممتنون للغاية لها".

ووافق مجلس النواب الأسبوع الماضي بسهولة على تمويل بقيمة مليار دولار لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية"، وقدم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه حيث صوت ثمانية ديمقراطيين وجمهوري واحد فقط ضد الإجراء.

ونظام الدفاع الجوي، الذي ترعاه الولايات المتحدة منذ سنوات، مصمم لاعتراض الصواريخ في الجو - من خلال استهدافها وإطلاق صواريخ اعتراضية لتدميرها - قبل أن تتمكن من قتل المدنيين الذين يعيشون في إسرائيل. سيوفر قانون هذا الأسبوع على وجه التحديد التمويل لاستبدال الصواريخ الاعتراضية التي تم استخدامها خلال القتال العنيف مع حماس في مايو/ أيار.

في الربيع الماضي، صعد عدد من الديمقراطيين في الكونجرس من الضغط على إدارة بايدن للمشاركة بقوة أكبر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع تصاعد العنف في المنطقة. وقالت النائبة الديموقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز في ذلك الوقت: "حان الوقت لإجراء محادثات جادة حول اشتراط المساعدة العسكرية".