أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- فرضت إيران حظرًا على استيراد الأجهزة المنزلية من كوريا الجنوبية، لكن سيؤول قالت إن أكبر مصدرين لها، سامسونغ وال جي، لم يصدرا المنتجات إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

وورد في رسالة صادرة عن كبير موظفي الرئاسة الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، إلى وزير الخارجية الأربعاء أن الأجهزة المنزلية من كوريا الجنوبية "ممنوعة منعًا باتا من دخول البلاد".

وفي رسالة سابقة أصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، قال إنه يجب وقف استيراد المنتجات المنزلية الكورية بعد أن طلب المنتجون المحليون من الزعيم حماية أسواقهم.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في كوريا الجنوبية، الجمعة، إنه من غير المتوقع حدوث أضرار مباشرة على الشركات الكورية الجنوبية بعد القرار الإيراني.

وأضافت الوزارة: "شركاتنا (ال جي وسامسونغ) لم تصدر الأجهزة المنزلية إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية ضد إيران".

وتابعت الوزارة أنها ستتعاون لاستعادة العلاقات الاقتصادية مع إيران من خلال توسيع التجارة الإنسانية، وسط تراجع حاد في التجارة بين البلدين بسبب العقوبات الأمريكية.

وقالت الحكومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا إن كوريا الجنوبية جمدت 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة حاليًا في البنوك الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية إن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اتصل يوم الجمعة بنظيره الكوري الجنوبي وانتقد البنوك الكورية الجنوبية لرفضها إعادة الأصول الإيرانية.

يبدو أن المنتجات الكورية الجنوبية قد قلصت من وجودها في السوق الإيرانية في عام 2020، مما دفع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية السابق، عباس موسوي، إلى إصدار تحذير في فبراير/ شباط 2020 ضد الشركات من الخروج من السوق.

وقال موسوي: "قبلت بعض الشركات الأجنبية في السنوات والأشهر الأخيرة البلطجة الأمريكية وغادرت (السوق)، لكن العودة ستكون صعبة للغاية".