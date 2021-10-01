حزب الله ينشر صورا لـ"درون" إسرائيلية "أسقطها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر حزب الله اللبناني، مساء الخميس صورا قال إنها لطائرة بدون طيار أو ما يُعرف باسم "درون" إسرائيلية تمكن من إسقاطها بعدما دخلت الأجواء اللبنانية.

جاء ذلك في بيان نشر على قناة المنار التابعة لحزب الله وذكر فيه: "أعلن الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية ان مجاهديها تمكنوا عند الساعة الثانية الا خمس دقائق من بعد ظهر اليوم من اسقاط طائرةٍ مسيرةٍ لجيش العدو الاسرائيلي فوق وادي مريمين في خراجِ بلدةِ ياطر الجنوبية عبر استهدافها بالأسلحة المناسب".

وأضاف البيان: "ووزع الاعلام الحربي صوراً للطائرة المسيرة التي اسقطتها المقاومة"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

قبل قليل وخلال نشاط اعتيادي سقطت مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. الحدث قيد التحقيق

ويذكر أن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي قد نشر تغريدة مساء الخميس، قال فيها: "قبل قليل وخلال نشاط اعتيادي سقطت مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. الحدث قيد التحقيق".