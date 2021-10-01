شاهد لحظة افتتاح وزير خارجية إسرائيل لسفارة بلاده في البحرين

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس، سفارة بلاده في البحرين وذلك في زيارة للمنامة هي الأولى لوزير إسرائيلي بالتاريخ.

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو للحظة قص شريط، قائلة بتعليق: "شاهدوا: لحظة قص شريط افتتاح السفارة الإسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة بحضور وزيري الخارجية الإسرائيلي والبحريني. لحظة تاريخية وخالدة".

وفي تغريدة منفصلة نشرت إسرائيل بالعربية صورا من حفل افتتاح السفارة، قائلة: "مسك الختام! الوزير لبيد: "قصصنا اليوم الشريط وافتتحنا رسميا السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني. افتتاح السفارة يرمز إلى التعاون السياسي بيننا. كما اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام، سيتم افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل".

وأضافت: "’جنبا إلى جنب مع جميع أصدقائنا في الخليج، نقود معا تحالفا شجاعا من المعتدلين الذين يتطلعون إلى الأمام ويصنعون مستقبلا مزدهرا من الاستقرار والتسامح‘. هذا قسط مما صرح به وزير خارجية (إسرائيل) في ختام اجتماعه بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة".

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