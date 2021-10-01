شاهد لحظة افتتاح وزير خارجية إسرائيل لسفارة بلاده في البحرين

كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس، سفارة بلاده في البحرين وذلك في زيارة للمنامة هي الأولى لوزير إسرائيلي بالتاريخ.

شاهدوا: لحظة قص شريط افتتاح السفارة الإسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة بحضور وزيري الخارجية الإسرائيلي والبحريني. لحظة تاريخية وخالدة🇮🇱🇧🇭 @yairlapid @bahdiplomatic https://t.co/LBOFC9lbQe

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو للحظة قص شريط، قائلة بتعليق: "شاهدوا: لحظة قص شريط افتتاح السفارة الإسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة بحضور وزيري الخارجية الإسرائيلي والبحريني. لحظة تاريخية وخالدة".

مسك الختام! الوزير لبيد : "قصصنا اليوم الشريط وافتتحنا رسميا السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني. افتتاح السفارة يرمز إلى التعاون السياسي بيننا. كما اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام، سيتم افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل"🇮🇱🇧🇭 https://t.co/h4LkEXkiRv

وفي تغريدة منفصلة نشرت إسرائيل بالعربية صورا من حفل افتتاح السفارة، قائلة: "مسك الختام! الوزير لبيد: "قصصنا اليوم الشريط وافتتحنا رسميا السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني. افتتاح السفارة يرمز إلى التعاون السياسي بيننا. كما اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام، سيتم افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل".

"جنبا إلى جنب مع جميع أصدقائنا في الخليج، نقود معا تحالفا شجاعا من المعتدلين الذين يتطلعون إلى الأمام ويصنعون مستقبلا مزدهرا من الاستقرار والتسامح". هذا قسط مما صرح به وزير خارجية 🇮🇱 في ختام اجتماعه بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة https://t.co/KelE0J0xcb

وأضافت: "’جنبا إلى جنب مع جميع أصدقائنا في الخليج، نقود معا تحالفا شجاعا من المعتدلين الذين يتطلعون إلى الأمام ويصنعون مستقبلا مزدهرا من الاستقرار والتسامح‘. هذا قسط مما صرح به وزير خارجية (إسرائيل) في ختام اجتماعه بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة".