دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، ضبط أكثر من 12 مليون حبة كبتاغون كانت مخبأة في إرسالية كاكاو.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان، إن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي "تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 12 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية "حبوب كاكاو" واردة إلى المملكة عبر الميناء".

وأضافت الهيئة أنها - بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات - ألقت القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة.

وأحبطت السلطات السعودية محاولتين سابقتين لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون عبر ميناء جدة، في أغسطس/ آب الماضي. وحينها، ضبطت أكثر من 10 ملايين حبة كانت مخبأة أيضًا في شحنة الكاكاو، وفقا للهيئة.