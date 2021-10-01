دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على تصريح أدلى به علي رضا تنكسیري قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني حول "وجود مدن صاروخية تحت الارض موجودة على طول سواحل الخليج وبحر عمان وممتدة في العرض على مسافة اكثر من 70 كيلومترا من الساحل نحو الداخل".

وقال الأمير سطام في تغريدة: "هذه التصريحات هي بمثابة تهديد لدول العالم لتمرير الاتفاق النووي وهي نتيجة حتمية ومتوقعة من تهاون هذه الدول في التعامل مع الملف الإيراني، سلوكيات إيران تؤكد بأنها دولة طائفيه إرهابية عدائية تمثل تهديد للمنطقة وليس مثل ما يحاول البعض تصوريه من أجل مصالحهم الاقتصادية بإيران".

تصريحات تنكسيري جاءت في مقابلة مع قناة العالم الإيرانية ونقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، حيث قال: "المدن الصاروخية الواقعة تحت الأرض موجودة على طول سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان وممتدة في العرض على مسافة اكثر من 70 كم من الساحل نحو الداخل وهي مسلّحة بالكامل، ما عرضناه لم يكن إلا جزءا يسيرا من هذه المدن الواقعة تحت الأرض كي يراها الأعداء.."

وأضاف: "لديّ سؤال هنا، هل العقل السليم لشعب ذكي كالشعب الإيراني الذي أنتج لقاحات ضد كورونا وصنع الأسلحة والصواريخ وكل ما تفكر فيه، هل يعقل أن يقوم بعرض جميع إمكانياته وقدراته؟ في حقيقة الأمر قمنا بعرض جزء من هذه الإمكانيات أمام أنظار الأعداء، والهدف هو أن يشاهدوا قدراتنا العسكرية. يمكن لصواريخنا أن تُطلق من مواقعها في هذه المدن الواقعة تحت الأرض، ليست مدن الصواريخ فحسب بل من المدن العائمة أيضا".