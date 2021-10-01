دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت توكل كرمان، الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على تكليف الرئيس التونسي، قيس سعيد لنجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة قائلا إنها "غير معروفة ودون خبرة" على حد تعبيرها.

#تونس إمعانا في الاستحواذ على كافة السلطات الروبوت التالف في تونس قيس سعيد يعين لرئاسة الحكومة إمرأة ضعيفة للغاية، غير معروفة ودون رأي او خبرة او قرار

جاء ذلك في تغريدة لتوكل كرمان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "إمعانا في الاستحواذ على كافة السلطات الروبوت التالف في تونس قيس سعيد يعين لرئاسة الحكومة امرأة ضعيفة للغاية، غير معروفة ودون رأي او خبرة او قرار".

وفي تغريدة منفصلة تابعت توكل كرمان قائلة: "تعيين الروبوت لامرأة ضعيفة غير ذات خبرة وكفاءة رئيسة للحكومة بغرض الشرعنة للانقلاب والاطاحة بالديمقراطية التونسية انتهاك اضافي كبير للمرأة".

ويذكر أن نجلاء بودن هي أول سيدة تُكلف بتشكيل حكومة في تونس وفي العالم العربي، وتبلغ من العمر 63 عامًا. عملت في وزارة التعليم العالي في تونس، حسب إذاعة موزاييك، في حين قال الرئيس التونسي بعد تكليفها إن هذا التعيين بمثابة "شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية".