تداول فيديو سير الشيخ زايد بن حمدان على قدميه في اكسبو 2020.. وتركي آل الشيخ يعلق

الشرق الأوسط
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تركي آل الشيخ والشيخ زايد بن حمدان
Credit: @Turki_alalshikh

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وهو يسير على قدميه بعد تعرضه لحادث ضمن قوات تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية نشر صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، علق فيها قائلا: "مقطع الشيخ زايد بن حمدان يمشي اليوم صنع يومي.. الحمد لله".

وكان الشيخ زايد بن حمدان من بين المصابين في حادث سقوط طائرة مروحية عسكرية إماراتية تعمل ضمن قوات التحالف العربي في اليمن العام 2017.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت حينها مقتل 4 من جنودها "أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن، حيث تعرضت طائرتهم المروحية لخلل فني مما أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

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