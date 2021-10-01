دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وهو يسير على قدميه بعد تعرضه لحادث ضمن قوات تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

مقطع الشيخ زايد بن حمدان يمشي اليوم صنع يومي ❤️🇸🇦🇦🇪 الحمدالله https://t.co/lKciJhyceS

تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية نشر صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، علق فيها قائلا: "مقطع الشيخ زايد بن حمدان يمشي اليوم صنع يومي.. الحمد لله".

مقطع فيديو مُدتّه ثواني خلال حفل افتتاح #إكسبو_2020_دبي أفّرح شعب #الامارات وأسعدنا جميعاً .. آل نهيان الكرام مكانتهم عظيمة لدينا و محبتنا لهم أكبر من تعبيرنا عنها ومشاعرنا يصعب وصفها .. حفظ الله البطل الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان و جميع شيوخنا .. https://t.co/DufOBtZXJP

وكان الشيخ زايد بن حمدان من بين المصابين في حادث سقوط طائرة مروحية عسكرية إماراتية تعمل ضمن قوات التحالف العربي في اليمن العام 2017.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت حينها مقتل 4 من جنودها "أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن، حيث تعرضت طائرتهم المروحية لخلل فني مما أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.