دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الدفاع الجزائرية على ما جرى تداوله حول مطاردة غواصة إسرائيلية تم رصدها خلال تدريب بحري للجيش الجزائري.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنها "تكذب بصـفة قطعية مجمل هذه الأخبار التي تم تداولها من طرف هذه الوسائل الإعلامية".

وأكدت الوزارة أن "التمرين البحري الذي تم تنفيذه بنجاح كبير من طرف طاقم الغواصة "جرجرة"، لم يسجل خلاله أي حادث يذكر، بما في ذلك الحادثة التي تطرقت إليها هذه الوسائل الإعلامية".

كانت تقارير للصحافة المحلية ومواقع أخرى ذكرت أن غواصات تابعة للبحرية العُمانية رصدت وطاردت غواصة إسرائيلية من طراز دولفين، وأنها كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية، تزامنًا مع تنفيذ تمرين "الردع 2021"، يومي 29 و30 سبتمبر/ أيلول.