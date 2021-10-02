السيسي لقضاة مصر: تعلمت من شقيقي دور ومسار العدالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، على تقديره واحترامه للقضاة والقضاء، وذلك في كلمة له خلال احتفالية بمناسبة "عيد القضاء" في مصر.

وخاطب السيسي قضاة مصر قائلا إنه يوجه لهم جميعا "الاحترام والتقدير، وده نابع من أنى مش بعيد عنكم لأني كان لي الشرف أن شقيقي كان ضمن أعضاء القضاء"، في إشارة إلى المستشار أحمد السيسي شقيق الرئيس المصري.

وأضاف السيسي: "اتعلمت من شقيقي وفهمت منه الدور والمكانة وكمان المسار الذي تتطلبه العدالة في مصر.. ده من بدري أوي من 40 سنة ولا أكتر".

وتابع السيسي بالقول: "لما توليت المسؤولية كان ده امتداد لفهم واعتقاد أنا عشت عليه، احترام القضاء واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه، ده كلام مش بنقوله في إطار السياسة، لا". وأكد: "أنا لا أتدخل أبدا في عمل القضاء، وأنتم مش هتسحمولي أتدخل، وأنا احترم ده".

وقال السيسي عقب انتهاء كلمته إنه يريد أن يوجه للقضاة "كلام من القلب" وإنه يريد توجيه كل التحية والتقدير والاحترام للرئيس المصري السابق المستشار عدلي منصور، الذي تولى الحكمة خلال الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف السيسي أن "قيادة منصور للدولة كانت في وقت من أصعب الأوقات التي مرت على مصر وكانت محل تقدير واحترام كل المصريين، ومنى أنا شخصيا احتراما وتقديرا واعتزازا لمكانته ومكانة القضاء".