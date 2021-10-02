دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصيب 52 شخصًا جراء اجتياح إعصار شاهين مناطق في جنوب شرق إيران. وفيما رفعت سلطنة عُمان حالة التأهب، وأطلقت الإمارات العربية المتحدة تحذيرات، قالت مسؤولو الطقس في السعودية إن المملكة لن تتعرض لآثار مباشرة.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، قوله إن 52 شخصًا راجعوا المراكز الطبية في المناطق التي اجتاحها الاعصار، فضلا عن 3 أشخاص ظلوا فيها.

واجتاح الإعصار مناطق في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، بعد هطول أمطار غزيرة فجر السبت، وفقا للوكالة.

وأدت ظروف الطقس الحالية في إيران إلى تحطم وغرق لنشي صيد في ميناء بساندر دشتياري، إضافة إلى إغلاق 3 محاور مرورية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس عن مدير عام شؤون الشحن والنقل في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، جلال الدين قادري.

في سياق متصل، رفعت سلطنة عُمان حالة التأهب القصوى استعدادًا لوصول الإعصار إلى سواحل البلاد، ودعت سكان المناطق الساحلية إلى مغادرة منازلهم والبقاء في مراكز إيواء أعلنت عنها.

ووجّه السلطان هيثم بن طارق "بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية شاهين. وجاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، السبت، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يوجه بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية شاهين ،جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة برئاسة معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك. https://t.co/RgLwxx1TwC

وحذرت السلطات العمانية السكان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، وقدرت ارتفاع الموج من 8 إلى 12 مترًا، مع فيضانات محتملة وامتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة.

في حين أوقفت وزارة الصخة العُمانية عمل مراكز خدمة التطعيم في مختلف محافظات السلطنة، باستثناء محافظتي الوسطى وظفار، بداية من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر.

في غضون ذلك، اتخذت الإمارات إجراءات استباقية، وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد، إنه "سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة".

#الطوارئ_والأزمات: كإجراء استباقي ولسلامة أفراد المجتمع، سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة. https://t.co/DVSz8uQy9M

بينما قال مسؤولون سعوديون إن المملكة لن تواجه تأثيرات مباشرة للإعصار.

وقال المحلل في مركز الأرصاد السعودي، عقيل العقيل، في تصريحان قناة "الإخبارية"، إن "إعصار شاهين تأثيره على المملكة غير مباشر.. وخلال 48 ساعة سيتحول إلى منخفض جوي ينتج عنه أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة".