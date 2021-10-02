ذكرى مقتل خاشقجي.. وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية بواشنطن وأخرى أمام الكونغرس

الشرق الأوسط
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ذكرى مقتل خاشقجي.. وقفة احتجاجية أمام سفارة السعودية بواشنطن ومبنى الكونغرس
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الجمعة، فعاليات لإحياء الذكرى الثالثة لمقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وانضمت الباحثة التركية خديجة جنكيز إلى مجموعة من النشطاء الحقوقيين بمشاركة منظمة "الديمقراطية الآن في العالم العربي"، في وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، وهم يحملون صور خاشقجي ولافتات تطالب بـ"العدالة لخاشقجي".

وقالت خديجة جنكيز، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إنه "بعد 3 سنوات من القتل الوحشي لجمال خاشقجي، نقف أمام السفارة السعودية في واشنطن، وما زلنا نبحث عن العدالة لجمال".

وأرفقت جنكيز صورتها أمام السفارة السعودية حاملة صحيفة واشنطن بوست وعلى صفحتها الأخيرة صورة خاشقجي مع سؤال: "أين الجثة؟"، في إعلان مدفوع من منظمة "الحرية أولا" (Freedom First).

وشهد مبنى الكونغرس الأمريكي وقفة احتجاجية أخرى أمامه، أزيح خلالها الستار عن صورة ضخمة لخاشقجي، كما نظمت مؤسسات حقوقية ندوات وفعاليات أخرى لإحياء ذكرى خاشقجي.

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