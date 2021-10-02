دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الجمعة، فعاليات لإحياء الذكرى الثالثة لمقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وانضمت الباحثة التركية خديجة جنكيز إلى مجموعة من النشطاء الحقوقيين بمشاركة منظمة "الديمقراطية الآن في العالم العربي"، في وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، وهم يحملون صور خاشقجي ولافتات تطالب بـ"العدالة لخاشقجي".

صور وقفة اليوم امام السفارة السعودية في واشنطن العاصمة، بمشاركة فريق DAWN. في الذكرى السنوية الثالثة لمقتل جمال خاشقجي. الوقفة جاءت للتذكير بجريمة القتل وللمطالبة بالمساءلة والعدالة بعد مرور ٣ سنوات بدون تحقيق اي منهما. @aalodah @raedjarrar @NihadAwad @mercan_resifi https://t.co/IJ7iL1bgHI

وقالت خديجة جنكيز، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إنه "بعد 3 سنوات من القتل الوحشي لجمال خاشقجي، نقف أمام السفارة السعودية في واشنطن، وما زلنا نبحث عن العدالة لجمال".

Three years after the brutal murder of Jamal Khashoggi, we are now here in front of the Saudi Embassy in Washington DC to still seek justice for Jamal and holding the back page of the WashingtonPost today with Jamal’s pic on it! https://t.co/ben17f0T8R

وأرفقت جنكيز صورتها أمام السفارة السعودية حاملة صحيفة واشنطن بوست وعلى صفحتها الأخيرة صورة خاشقجي مع سؤال: "أين الجثة؟"، في إعلان مدفوع من منظمة "الحرية أولا" (Freedom First).

وشهد مبنى الكونغرس الأمريكي وقفة احتجاجية أخرى أمامه، أزيح خلالها الستار عن صورة ضخمة لخاشقجي، كما نظمت مؤسسات حقوقية ندوات وفعاليات أخرى لإحياء ذكرى خاشقجي.