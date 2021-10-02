دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان"، والسير في إجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم فيها، حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية، السبت.

ويرتبط توجيه العاهل الأردني بالعفو في القضايا التي صدر فيها أحكام قطعية، وفقا للمادة 195 من قانون العقوبات.

وحسب نص المادة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من "ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك" أو من "أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال".

إلى جانب من أذاع بأي وسيلة كانت ما سبق الإشارة له ونشره بين الناس. وتشمل هذه العقوبة من "تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس".

وحسب نص المادة 195 تطبق العقوبات "إذا كان ما ورد فيها (رسالة أو صورة أو رسم هزلي) موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة".