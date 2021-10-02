دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة، إن القطريين سطروا إنجازًا تاريخيًا جديدًا، في معرض تعليقه على إجراء أول انتخابات لمجلس الشوري في تاريخ البلاد، السبت.

وكتب رئيس الوزراء القطري، في حسابه عبر تويتر: "بإرادة نافذة من سمو الأمير صوت الشعب القطري اليوم لاختيار أعضاء أول مجلس شورى منتخب في اقتراع عام وسرّي، مسطرين إنجازًا تاريخيًا جديدًا يضاف إلى رصيد بلدنا في توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار".

تصريحات الشيخ خالد بن خليفة جاءت بعد انتهاء التصويت وغلق مراكز الاقتراع في قطر.

بإرادة نافذة من سمو الأمير صوت الشعب القطري اليوم لاختيار أعضاء أول مجلس شورى منتخب في اقتراع عام وسرّي، مسطرين إنجازا تاريخيا جديدا يضاف إلى رصيد بلدنا في توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار. أبارك للشعب هذا النجاح وأشكر كل من شارك في هذا الحدث الوطني مرشحين وناخبين ومنظمين

وانتخب القطريون ثلثي أعضاء مجلس الشورى، بينما سيعين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثلث الآخر.

وأعلن أمير قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى بموجب تعديل دستوري صادر منذ عام 2004، لكنه اعتبر أن "الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية".

وفي 29 يوليو/ تموز، أصدر أمير قطر قانونا بشأن تكوين مجلس الشورى وصلاحياته. وبحسب القانون، يتكون مجلس الشورى من 45 عضوا، يتم انتخاب 30 عضوا منهم بالاقتراع السري المباشر، فيما يعين أمير البلاد الأعضاء الـ15 الآخرين.

وفي اليوم نفسه، أصدر أمير قطر قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي أثار موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح، وظهرت احتجاجات نادرة في قطر للعدين من أبناء قبيلة "آل مرة" الذين اعتبروا أن القانون يحرمهم من حقوقهم.