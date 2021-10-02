دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت المخابرات السودانية، الجمعة، إنها لم تسلم عناصر الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش، التي أعلنت القبض عليهم خلال مداهمات يوم الثلاثاء.

وقال مدير الإعلام بجهاز المخابرات العامة، في بيان على موقع الجهاز، إنه لا صحة "لما تردد في الوسائط عن تسليم العناصر الإرهابية التى تم القبض عليها مؤخرًا لأي جهة".

وأكد مسؤول المخابرات السودانية أن "المجرمين (مازالوا) قيد الإجراءات القانونية".

ويوم الثلاثاء، أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني إلقاء "القبض على 11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة" دون كشف هويتهم، فيما لاذت مجموعة أخرى "مكونة من 4 إرهابيين أجانب بالهروب، وجاري مطاردتهم".

وقال الجهاز، في بيان، إن 5 من عناصر المخابرات قُتلوا في تبادل إطلاق نار خلال مداهمات أمنية جنوب العاصمة الخرطوم.

كانت تقارير إخبارية ذكرت أن السلطات السودانية وافقت على تسليم مصر عدد من عناصر "خلية داعش" الذين جرى توقيفهم.