تعالوا نفكر.. قراءات لقرارات قيس سعيد التي غيرت الكثير في المشهد السياسي في تونس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن زعيم حزب حركة النهضة الإسلامي في تونس، راشد الغنوشي، بصفته رئيس مجلس النواب، المُعلقة صلاحياته منذ يوليو/ تموز الماضي، مساء الجمعة، أن مكتب البرلمان هو "في حالة انعقاد دائم"، داعيًا النواب "لاستئناف عملهم النيابي والرقابي"، ضمن "ملحمة استعادة الديمقراطية".

وفي بيان باسم رئاسة البرلمان، قال الغنوشي إن يوم الجمعة هو "الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024"

وجدد الغنوشي رفضه قرارت الرئيس التونسي قيس سعيد "المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة".

وأضاف الغنوشي أنه يعتبر "القرار الرئاسي عدد 117، تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد"، داعيًا إياه إلى التراجع عنه ورفع تجميد عمل البرلمان وإطلاق حوار وطني.

وأثارت قرارات سعيد أزمة سياسية، فيما شهدت البلاد تظاهرات مناهضة لها في الأيام الأخيرة.