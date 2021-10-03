وصول عين إعصار شاهين شمال سلطنة عُمان.. وغرق سفينة في ميناء السلطان قابوس

الشرق الأوسط
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فيضانات في العاصمة العمانية مسقط حيث ضربت عاصفة شاهين الاستوائية البلاد -ي 3 أكتوبر 2021
Credit: MOHAMMED MAHJOUB/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل إعصار شاهين المداري إلى نطاق اليابسة في شمال سلطنة عُمان، فيما غرقت سفينة خشبية في ميناء السلطان قابوس بالعاصمة مسقط.

حسب تغريدة لوكالة الأنباء العُمانية عبرتويتر، دخل "عين الإعصار المداري حاليًا بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدًا ورياح شديدة سرعتها على جدار الإعصار ما بين ١٢٠ و ١٥٠ كيلومترًا في الساعة".

وأوضحت هيئة الأرصاد العُمانية أن هناك تأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت السلطات العمانية مصرع طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط.

يأتي هذا فيما قالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، عبر تويتر، إن سفينة خشبية تعرضت للغرق تمامًا في ميناء السلطان قابوس، وأنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقمها.

وسبق أن ذكرت لجنة إدارة الحالات الطارئة أن تصنيف الإعصار المداري شاهين تراجع إلى عاصفة مدارية.

وفي التحذير الأخير رقم 6، قالت هيئة الطيران المدني العُمانية إن آخر صور الأقمار الصناعية وتحليل المركز الوطني للإنذار المبكر تبيِن أن الإعصار سيواصل حركته نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة.

وقالت الهيئة إنه سيستمر هطول الأمطار الغزيرة على محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية، في حين تتأثر محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية بعد منتصف الليل بأمطار غزيرة قد تكون رعدية، وقد تتأثر محافظ مستدم بأمطار متفاوتة الغزارة صباح غدٍ الاثنين.

وحذرت الهيئة من عبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، إضافة إلى عدم ارتباد البحر خلال هذه الفترة.

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