"أهلا وسهلا"... إسرائيل ترحب بهبوط أول رحلة لـ"مصر للطيران" في مطار بن غوريون

الشرق الأوسط
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صورة تم التقاطها في 28 مايو 2021 تُظهر طائرة مصر للطيران من طراز بوينج 737 على مدرج مطار القاهرة الدولي في مصر.
Credit: AMIR MAKAR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هبطت أول طائرة لشركة "مصر للطيران" في مطار بن غوريون بتل أبيب، الأحد، بعد توقف رحلاتها إلى إسرائيل لفترة دامت شهورًا جراء فيروس كورونا.

وفي تغريدة عبر تويتر، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالى بينيت، هبوط أول طائرة لمصر للطيران في مطار بن غوريون بأنه "تطور جديد في العلاقات الإسرائيلية المصرية"، وأنها "خطوة هامة في دفع الحركة السياحية بين البلدين".

وأعربت السفارة الإسرائيلية في مصر عن ترحيبها باستئناف رحلات الناقل الوطني المصري "بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا".

لاحقا، كتبت السفارة الإسرائيلية في تويتر: "أهلا وسهلا برحلة إيجيبت أير في مطار بن غوريون الدولي من القاهرة".

الشهر الماضي التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بينيت، في شرم الشيخ، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ 10 سنوات.

وقتها، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن مباحثات الجانبين تطرقت إلى "تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر في عام 2011 عندما التقى بنيامين نتنياهو بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.

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