نشر الأحد ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هبطت أول طائرة لشركة "مصر للطيران" في مطار بن غوريون بتل أبيب، الأحد، بعد توقف رحلاتها إلى إسرائيل لفترة دامت شهورًا جراء فيروس كورونا.

وفي تغريدة عبر تويتر، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالى بينيت، هبوط أول طائرة لمصر للطيران في مطار بن غوريون بأنه "تطور جديد في العلاقات الإسرائيلية المصرية"، وأنها "خطوة هامة في دفع الحركة السياحية بين البلدين".

نشهد اليوم تطورا جديدا في العلاقات الإسرائيلية المصرية ونرحب بهبوط أول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مطار بن غوريون الدولي. هذه هي خطوة هامة في دفع الحركة السياحية بين البلدين. الصورة: شارون عيدان. https://t.co/H2YIutPZgO

وأعربت السفارة الإسرائيلية في مصر عن ترحيبها باستئناف رحلات الناقل الوطني المصري "بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا".

ترحب سفارة دولة إسرائيل في مصر باستئناف الرحلات الجوية لشركة الطيران إجيبت إير وذلك بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس الكورونا. ويعد استئناف الرحلات المباشرة علامة هامّة ومرحب بها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة العلاقات الاقتصادية. 🇪🇬🤝🇮🇱🛬 #إسرائيل #مصر https://t.co/9rO1gYgNdy

لاحقا، كتبت السفارة الإسرائيلية في تويتر: "أهلا وسهلا برحلة إيجيبت أير في مطار بن غوريون الدولي من القاهرة".

الشهر الماضي التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بينيت، في شرم الشيخ، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ 10 سنوات.

وقتها، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن مباحثات الجانبين تطرقت إلى "تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر في عام 2011 عندما التقى بنيامين نتنياهو بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.