نشر الأحد ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2021

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الجيش الفرنسي إن طائراته العسكرية ممنوعة من دخول الأجواء الجزائرية، وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين.

وقال الكولونيل باسكال إياني، المتحدث باسم الجيش الفرنسي لشبكة CNN، الأحد: "هذا الصباح، أثناء تقديم خطط طيران لطائرتين من طائراتنا، علمنا أن الجزائريين كانوا يغلقون التحليق فوق أراضيهم أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية".

وأضاف أن الإجراء لن يكون له أي تأثير على "مهمة العمليات والاستخبارات التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل".

تنشر فرنسا قوات في منطقة الساحل من خلال مهمتها لمكافحة الإرهاب (عملية برخان) التي تعمل عبر تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو. وأضاف إياني: "هذا القرار من السلطات الجزائرية لا يؤثر إلا على تدفقنا اللوجستي، على الهامش فقط".

استدعت الجزائر سفيرها في باريس للتشاور، السبت، بعد أن قالت رئاسة البلاد إنها ترفض "التدخل" الفرنسي، بعد ما وصفته بتصريحات "غير مسؤولة" منسوبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ورد أن ماكرون أدلى بتصريحات نقدية بشأن الجزائر، نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية يوم السبت، متسائلاً عما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي. هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال.

وقالت صحيفة "لوموند" إن ماكرون أدلى بهذه التصريحات خلال مأدبة غداء في قصر الإليزيه حيث التقى 18 شابًا - أحفاد أولئك الذين عاشوا خلال الحرب في الجزائر.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان: "في ضوء هذا الوضع غير المقبول بعد هذه التصريحات غير المسؤولة، قرر الرئيس (الجزائري) استدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا للتشاور".

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الدفاع الجزائرية وقصر الإليزيه للتعليق.