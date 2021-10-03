نشر الأحد ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خروج مجموعات من المرتزقة من الأراضي الليبية، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي بالكويت، الأحد.

وقالت المنقوش: "خبر انسحاب بعض المرتزقة، هو خبر صحيح، ولكن هذه بداية بسيطة جدًا، لازلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة".

وأضافت المنقوش: "هذا ما نسعى إليه، وهذا أحد أهداف مؤتمر استقرار ليبيا الذي سينعقد في هذا الشهر، لوضع خطة من قبل لجنة 5 + 5 لخروج المرتزقة بالكامل من الأراضي الليبية وفق جدول زمني ومفصل".

وفي كلمة الشهر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إنه سيتم عقد مؤتمر دولي في أكتوبر/تشرين الجاري من أجل حشد الدعم "بصورة موحدة ومنسقة" لصالح استقرار البلاد. وحذر من "تحديات حقيقية" أمام تنظيم الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتنتشر مجموعات من المرتزقة من سوريا والسودان وتشاد، إضافة إلى مرتزقة مجموعة واغنر الروسية، بعد أن استعانت بهم الأطراف المتنازعة في ليبيا. وهي إحدى المسائل الشائكة والمؤثرة على النزاع في البلاد.

ويوم الأحد، أجرت وزيرة الخارجية الليبية مباحثات مع مسؤولين كويتيين، ضمن جولة خليجية بدأتها بالرياض.

وأكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، حرص بلاده على العمل مع الأشقاء لتحقيق توازن عربي موحّد لدعم ليبيا عبر استكمال المرحلة الانتقالية وعقد الانتخابات العامة، حسب بيان للخارجية الكويتية.

في حين أشادت وزيرة الخارجية الليبية بجهود الكويت في استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.