نشر الأحد ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت السلطات العمانية، صباح الأحد، التحذير رقم 4 حول الإعصار المداري "شاهين" في بحر عُمان، داعية إلى أخذ "أقصى درجات الحيطة والحذر" مع بدء تأثيره المباشر على أراضي سلطنة عمان.

وأفاد بيان لهيئة الطيران المدني العمانية، التي يتبعها المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن "التأثيرات المباشرة للإعصار شاهين بدأت صباح اليوم على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بأمطار غزيرة جدا (50- 110 مليمتر)".

وأضاف البيان: "توضح آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تمركز الإعصار المداري شاهين حاليا على دائرة عرض 24.4 درجة شمالا وخط طول 59.3 درجة شرقا، ويستمر في حركته نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة".

وتابع البيان بأن "مركز الإعصار المداري يبعد حوالي 80 كيلومترا عن محافظة مسقط، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 65 إلى 75 عقدة (120- 139 كم/ساعة)".

استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة وأجزاء من محافظة الداخلية ضمن التأثيرات المباشرة للحالة المدارية . #العمانية https://t.co/35POTQn3fO

وتوقعت السلطات العمانية أن يستمر تأثر محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بهبوب رياح قوية خلال هذا اليوم، في حين يبدأ التأثير المباشر خلال الساعات القليلة القادمة على محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية برياح شديدة السرعة (45 إلى 60 عقدة) وأمطار غزيرة جدا (200 إلى 500 ملم)، قد تكون رعدية تؤدي إلى فيضان الأودية، وقد تتأثر محافظات مسندم وشمال وجنوب الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة (20 إلى 60 ملم)".

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع "ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة".

جانب من الأمطار التي هطلت على سوق مطرح من تأثير الحالة المدارية (شاهين) #العمانية https://t.co/R3Hl9qJYnO

وفي الوقت نفسه، دعا المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة إلى "ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل تحسبًا لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة حيث ازدادت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار لتصل إلى قرابة ١٣٥ كلم/ ساعة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.