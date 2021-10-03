عُمان تصدر التحذير الـ5 حول "شاهين".. مصرع طفل.. والجيش يقدم الدعم

نشر الأحد ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت السلطات العمانية، ظهر الأحد، التحذير الخامس حول الإعصار المداري "شاهين"، فيما أعلنت عن مصرع طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط.

وقال البيان التحذيري الـ5، الذي أصدرته هيئة الطيران المدني، أن التأثيرات المباشرة للإعصار مستمرة على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بأمطار غزيرة جدا حيث بلغت أعلى كمية أمطار مسجلة في مسقط 171 ملم، وفي العامرات 135.8 ملم.

وأضاف البيان أنه "من المحتمل أن يستمر تأثر محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة خلال اليوم في حين تبدأ محافظة شمال الباطنة بالتأثر خلال الساعات القادمة برياح شديدة السرعة (45 إلى 65 عقدة) وأمطار غزيرة جدا (200 إلى 500 ملم)".

وتابع البيان أن محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية ستتأثر برياح شديدة السرعة (40 إلى 50 عقدة وأمطار غزيرة جدا (100 إلى 300 ملم) قد تكون رعدية تؤدي إلى فيضان الأودية وقد تتأثر محافظات مسندم وشمال وجنوب الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة (30 إلى 70ملم).

وذكر البيان أنه من المحتمل عبور مركز الحالة المدارية بين ولايتي المصنعة وصحار، ما بين الساعة السادسة والعاشرة مساء بالتوقيت المحلي، ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج من 8 إلى 12 مترا، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (2-3 أمتار).

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تم قطع الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع، وسوف يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار وانتهاء تأثيراته على محافظة مسقط.

#عاجل قطع الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع وسوف يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار (شاهين) وانتهاء تأثيراته على محافظة مسقط لتزايد الحركة غير الضرورية وتحركات المركبات والأفراد وما يسببه من حالات احتجاز للمركبات. #العمانية https://t.co/PhnrFOy4VH

وكذلك تم قطع الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية نظرًا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة وتحسبًا لغزارة الأمطار المتوقعة والتي قد تصل إلى ٥٠٠ ملم وشدة الرياح المصاحبة لها وحرصًا على سلامة الأرواح.

وذكرت وكالة الأنباء أن الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع تقدم عمليات الدعم الفني والإسناد الهندسي للمواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة بالإعصار من خلال توفير المولدات الكهربائية ومركبات شفط المياه والمعدات الفنية اللازمة، وكذلك قامت بإمداد مراكز الإيواء بمحافظة جنوب الباطنة بالمواد التموينية اللازمة.

الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع تقدم عمليات الدعم الفني والإسناد الهندسي للمواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة بالحالة الجوية (شاهين) من خلال توفير المولدات الكهربائية ومركبات شفط المياه والمعدات الفنية اللازمة. #العمانية https://t.co/viscp8Tw2D

ولفتت الوكالة إلى إغلاق بعض المؤسسات الصحية بمحافظات مسقط وشمال الباطنة والظاهرة حتى الثلاثاء كإجراء احترازي.