"شاهين".. عُمان تصدر التحذير رقم 8 والمناطق التي يستمر تأثرها

نشر الاثنين ، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، صباح الاثنين، تحذيرها رقم 8 حول الحالة المدارية "شاهين"، لافتة إلى المناطق والمحافظات المتوقع تأثرها.

هيئة الطيران المدني تصدر تحذير رقم 8 حول الحالة المدارية (شاهين). #العمانية https://t.co/A3nBkfsjYX

جاء ذلك في بيان قالت فيه الهيئة: "توضح آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة انخفاض تصنيف العاصفة المدارية (شاهين) إلى منخفض مداري يتمركز على محافظة الظاهرة".

جريان وادي الحواسنة بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة. #العمانية https://t.co/ADAZP1IajA

وأضافت الهيئة في بيانها: "يستمر تأثير الحالة المدارية على محافظات الظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية بهطول أمطار غزيرة (70إلى 200 ملم) تؤدي إلى فيضان الأودية مع هبوب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة (15 إلى 25 عقدة)".

وفي تغريدة منفصلة نشرت وكالة الأنباء العمانية مقطع فيديو من منطقة اشمال الباطنة، قالت بتعليق: "جريان وادي الحواسنة بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة".