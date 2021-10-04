الإمارات توضح تأثير "شاهين" على الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات إن "العاصفة شاهين" تحولت إلى منخفض جوي يتحرك جنوبا يصاحبه سحب متوسطة على المناطق الشرقية ومنطقة العين مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على تلك المناطق.

وأضاف المركز وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "البحر شديد الاضطراب وارتفاع الموج يتراوح من 8 - 9 أقدام في عمق بحر عمان، ويصل إلى 5 أقدام على الساحل الشرقي من الدولة ويكون مضطربا في بحر الخليج العربي وارتفاع الموج من 5 - 7 أقدام.. متوقعا ضعف المنخفض الجوي وتحركه إلى جنوب الدولة في الربع الخالي".

وعن تأثير شاهين على الإمارات، أشار المرصد إلى "استمرار السحب المتوسطة على منطقة العين وجنوب الدولة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تخف تدريجياُ في المساء وتكون الرياح نشطة السرعة أحيانا تصل إلى 45 كيلومترا في الساعة خلال فترة النهار، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية".

وتابعت أن "البحر يكون مضطربا في عمق بحر عمان ومتوسطا على الساحل ويخف ليلاً ويصبح متوسطا إلى خفيف بوجه عام وفي الخليج العربي يكون مضطربا نهاراً يصبح متوسطا إلى خفيف مساء".