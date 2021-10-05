لبنان: ضبط 28 طنًا من نترات الأمونيوم والقبض على 3 سوريين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، عن ضبط أكثر من 28 ألف كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم، في بلدة عرسال شمال شرق لبنان قرب الحدود السورية.

وكانت مادة نترات الأمونيوم قد أسفرت عن وقوع انفجار هائل في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب عام 2020، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وتدمير جزء كبير من العاصمة اللبنانية.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إنه "على أثر توافر معلومات حول وجود نترات الأمونيوم في بلدة عرسال، داهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات بتاريخ 4 أكتوبر محطّة محروقات في البلدة المذكورة".

وأضاف الجيش أنه تم ضبط 28 ألفا و275 كيلوغراما من نترات الأمونيوم، مُدَوَّنٌ على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26%.

وأعلن الجيش اللبناني القبض على مواطن و3 سوريين، وإحالتهم للتحقيق، فيما يجري فحص عينة من نترات الأمونيوم للتحقق من نسبة النيتروجين.