محمد بن راشد يعلن إطلاق مهمة جديدة لدولة الإمارات إلى الفضاء

الشرق الأوسط
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الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
Credit: @HHShkMohd

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق مهمة جديدة لبلاده إلى الفضاء لاستكشاف كويكبات بالإضافة إلى كوكب الزهرة.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ محمد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "أطلقت دولة الإمارات اليوم ضمن مشاريع الخمسين مهمة جديدة في مجال الفضاء.. مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية.. وتنفيذ أول هبوط عربي على كويكب في ختام الرحلة التي ستقطع 3.6 مليار كم (7 أضعاف رحلة مسبار الأمل لكوكب المريخ)".

وفي تغريدة منفصلة قال الشيخ محمد: "مسيرتنا في مجال الفضاء ما تزال في بدايتها.. ورحلاتنا مستمرة.. ولدينا مشاريع علماء فضاء.. ورواد فضاء.. ومركبات فضاء.. ثلث نجوم السماء كانت تحمل أسماء عربية.. لأن العرب كانوا رواد علم الفلك.. مهمتنا استئناف حضارتنا العربية.."

وختم الشيخ محمد تغريدته الأخيرة بتساؤل قال فيه: "إذا لم نتحرك اليوم فمتى؟".

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