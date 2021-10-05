شقيقة عبدالرحمن السدحان تناشد إدارة بايدن: الاستئناف السعودية تؤيد الحكم الصادر ضده

الشرق الأوسط
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عبدالرحمن السدحان وشقيقته أريج
Credit: @AreejASadhan

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت أريج السدحان، شقيقة عامل الإغاثة السعودي عبدالرحمن السدحان، الثلاثاء، إن محكمة الاستئناف السعودية أيدت الحكم الصادر ضده بالسجن 20 سنة ومنعه من السفر لمدة 20 سنة أخرى.

ووصفت أريج السدحان ما حدث بأنه "جنون"، وقالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "ماذا يمكن أنت نتوقع من نظام غير مستقل ويتحكم فيه بالكامل شخص واحد".

ووجهت أريج السدحان، التي تحمل الجنسية الأمريكية، مناشدة إلى الرئيس جو بايدن ونائب الرئيس كاملا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، قائلة: "نحن مُدمرون".

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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت بيانا، في أبريل/ نيسان الماضي، أعربت فيه عن قلقها إزاء الحكم الصادر من المحكمة الجزائية السعودية، التي تختص بقضايا الإرهاب، ضد عبدالرحمن السدحان، المعتقل منذ عام 2018.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "سنواصل مراقبة القضية عن قرب عبر أي عملية استئناف، وكما قلنا للمسؤولين السعوديين على المستويات كافة، لا يجب أن تكون حرية التعبير مخالفة يعاقب عليها القانون".

وأضاف: "سنستمر في إعلاء دور حقوق الإنسان في علاقاتنا مع السعودية وسنشجع كافة أشكال الإصلاحات التشريعية التي تحترم حقوق الإنسان للأفراد كافة".

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