السعودية توضح آلية الحجر المنزلي على فئات مستثناة لم تتلق لقاح كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، آلية تطبيق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في المملكة.

جاء ذلك على لسان مصدر بالداخلية السعودية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة، حيث قال: تقرر أن يطبق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في المملكة؛ وذلك وفقًا للآتي:

1- يجرى فحص خلال (48) ساعة بعد القدوم إلى المملكة بإحدى الوسائل المعتمدة من وزارة الصحة يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتنتهي فترة الحجر بصدور نتيجة فحص سلبية.

2- يستثنى من شرط الفحص من يقل عمره عن (8) أعوام، وتنتهي فترة الحجر الصحي المنزلي له بمضي (48) ساعة من قدومه إلى المملكة.

3- تطبق العقوبات المقررة حيال مخالفة تعليمات الحجر الصحي عند مخالفة أي مما ورد في الفقرتين (1) و (2) أعلاه.