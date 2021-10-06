دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت ذكرى حرب الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 التي شهدت مواجهة بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من ناحية أخرى، أبرز المواضيع التي يتفاعل عليها المغردون في مصر والمنطقة، صباح الأربعاء.

٦ اكتوبر 🇪🇬 رجل عاش شجاعاً ومات شهيداً ... 🦅 https://t.co/9mIWpE4yYq

تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، نشر صورة للرئيس المصري الأسبق، أنور السادات على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "6 أكتوبر رجل عاش شجاعاً ومات شهيداً".

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو كان قد اعترف بذكرى حرب أكتوبر العام 2018 بالقول: "قبل 45 عاما أخطأت الاستخبارات العسكرية حين فسرت بشكل خاطئ النوايا المصرية والسورية لشن حرب علينا. حين اتضحت صحة تلك النوايا أرتكب النسق السياسي خطأ كبيرا حين لم يسمح آنذاك بشن ضربة استباقية. لن نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى أبدا".

قلت في مستهل جلسة الحكومة: إسرائيل تتحرك دون هوادة بغية منع أعدائنا من التزود بأسلحة متطورة. خطوطنا الحمراء أوضح من أي وقت مضى وإصرارنا على فرضها أقوى من أي وقت مضى. https://t.co/AoIWPAsrk3

وتابع حينها قائلا: "في نفس الوقت، إسرائيل تتحرك دون هوادة بغية منع أعدائنا من التزود بأسلحة متطورة. خطوطنا الحمراء أوضح من أي وقت مضى وإصرارنا على فرضها أقوى من أي وقت مضى"، متطرقا في الوقت نفسه للإشارة إلى أن "الحديث عن تقصير محكومية الإرهابيين – فأعارض ذلك بشدة. أعلم أن وزير الدفاع يتمسك بنفس الموقف ولذلك هذا الأمر لن يحدث. أتمنى سنة عبرية سعيدة للشعب اليهودي وكل عام وأنتم بخير"، حسب تعبيره.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله المغردون حول ذكرى 6 أكتوبر:

🇪🇬ذكرى انتصارات حرب٦ اكتوبر المجيدة، كل عام وبلادنا العظيمه مصر في نصر وخير وامان وسلام وازدهار 🇪🇬 #حرب_أكتوبر_المجيدة https://t.co/WqhllQr9s1

اليوم ذكرى حرب أكتوبر، ذكرى تحدي ونجاح واسترداد ما أخذ بالقوة بقوة مماثلة ودبلوماسية سابقة لأوانها. دائما مصدر فخر. https://t.co/FxdObFFvr1

الفريق سعد الدين الشاذلي أحد أهم أبطال حرب أكتوبر رحمه الله https://t.co/fqGbh5svz0