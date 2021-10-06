دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خروج الإمارات من أزمة وباء فيروس كورونا.

وقال الشيخ محمد بن زايد، خلال اجتماع مجلس قصر البحر، إن "الحياة في دولة الإمارات بدأت في العودة إلى طبيعتها"، مٌشيرًا إلى أن "الوضع الصحي في الدولة آمن ومطمئن وخرجنا من جائحة كوفيد ـ 19 بخير وسلامة واستفدنا من هذا التحدي دروساً وتجارب عديدة".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد: "اليوم مبارك برؤية هذه الوجوه الطيبة.. وأريد أن أؤكد عليكم بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في الدولة، سواء في العمل أو الدراسة أو العادات والممارسات اليومية للمجتمع مع الأخذ بالأسباب الاحترازية ومراعاة بعض التغيير في سلوكياتنا الحياتية".

ووصف 2020 بأنها "كانت سنة صعبة وشهدت تحديات كبيرة، لكن دولة الإمارات ولله الحمد استطاعت أن تكون من أوائل الدول أن تخرج من الأزمة.. في الوقت الذي واجهت بعض الدول صعوبات كبيرة".

وقال إن توفر اللقاحات واستمرارية الفحوصات بجانب توفر بعض العلاجات الحديثة في الإمارات وعدد من دول العالم، يعتبر من العوامل التي أسهمت في بدء عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأشار إلى انخفاض معدل إصابات فيروس كورونا المسجلة يوميًا في الإمارات إلى أقل من 500 حالة "وهذا يبشر بالخير وهو يشير إلى أن كورونا تحت السيطرة وأقل خطورة مما كان عليه".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أن 91.32 % من إجمالي سكان الإمارات تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقوا الجرعتين 80.29%.