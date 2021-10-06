أول سفير لقطر في السعودية منذ 2017 يسلم أوراق اعتماده للملك سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الخارجية القطرية، مساء الثلاثاء، صورة لتسليم، بندر بن محمد العطية، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى المملكة العربية السعودية، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد سفير دولة #قطر https://t.co/Rd5XtW1Dz4 #وزارة_الخارجية_قطر https://t.co/mn4PD54JN6

وذكرت الخارجية القطرية أن تسليم السفير العطية لأوراق اعتماده للعاهل السعودي كان عبر تقنية الاتصال المرئي، لافتة إلى أن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي حضر هذه المراسم.

وذكرت الخارجية القطرية في بيانها أن العطية "نقل تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنيات سموه لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، ولحكومة وشعب المملكة بدوام التقدم والازدهار".

وأضافت الخارجية القطرية: "من جانبه، حمل خادم الحرمين الشريفين، سعادة السفير، تحياته إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والازدهار".

وكان آخر منصب شغله العطية أن عمل سفيرًا لقطر لدى الكويت، كما عمل سفيرًا لبلاده في الأردن.

وفي 21 يونيو/ حزيران، عيّنت السعودية سفيرًا لها في قطر ضمن المصالحة الخليجية التي أقرها قادة الخليج في قمة العلا 5 يناير/ كانون الثاني الماضي.