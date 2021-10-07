هبوط اضطراري لطائرة كويتية في مطار تركي بعد إنذار بوجود قنبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هبطت طائرة كويتية اضطراريًا في مطار طرابزون التركي، الخميس، بسبب إنذار بوجود قنبلة على متنها.

وقالت خطوط طيران "الجزيرة" الكويتية، إنها الهبوط الاضطراري للطائرة جاء بعد تلقيها "اتصالاً ينوه إلى احتمالية وجود وضع أمني يخصها"، وأشارت الشركة إلى أنه "اتضح عدم صحة هذه المعلومات".

وأفادت الشركة، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، ظهر الخميس، أنها "تواصلت مع السلطات المحلية في الكويت وعبر الدول التي تسيّر إليها رحلاتها، وتم تزويدها بمعلومات جميع الرحلات لإجراء تحري وفحص على طائراتها كإجراء احترازي إضافي".

وتابعت: "يواصل فريق أمن طيران الجزيرة مراقبة الوضع عن كثب. وتعتذر الشركة عن أي تأخير قد يتعرض له الركاب بسبب إجراءات الأمن والسلامة".

الكويت، 7 أكتوبر 2021: تلقت طيران الجزيرة في وقت سابق من يوم الخميس 7 أكتوبر اتصالاً ينوه إلى احتمالية وجود وضع أمني يخصها. ومن منطلق سياسة الشركة وحرصها على سلامة ركابها وطاقم طائراتها، تم التعامل مع الاتصال بجدية كما هو معتاد والتحري من مصداقية المعلومات.

من جانبها، قالت هيئة الطيران المدني الكويتية، عبر تويتر، إنه تبين أن البلاغ لشركة طيران الجزيرة بوجود تهديد محتمل لقنبلة على إحدى رحلاتها "كاذب وليس هناك وجود لاي تهديد بهذا الخصوص".

نود التوضيح بأنه ورد بلاغ لشركة طيران الجزيرة بوجود تهديد محتمل لقنبلة على احدى رحلاتها حيث اتخذت الجهات المعنية في مطار الكويت الدولي في الحال جميع الاجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات لضمان سلامة الركاب وسير الرحلات وقد تبين بان البلاغ كاذب وليس هناك وجود لاي تهديد بهذا الخصوص. https://t.co/ea2kmY3YHe

وفي وقت سابق الخميس، قالت شبكة "تي آر تي" التركية الرسمية، إن طائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية هبطت "اضطرارياً في مطار طرابزون شمال شرقي تركيا بعد إنذار بوجود قنبلة".