القدس (CNN) -- تلقت شركة التكنولوجيا الإسرائيلية (NSO) بلاغًا في أغسطس/ آب 2020 بأن برنامج التجسس بيغاسوس الخاص بها لم يتم استخدامه للأغراض المقصودة من قبل عميلها في الإمارات العربية المتحدة، وأرسلت رسالة إلى فريق الأميرة هيا بنت الحسين بهذا المعنى، وفقًا لما قاله مصدر مطلع على عمليات NSO لشبكة CNN.

وقال المصدر إن المعلومات جاءت من شخص على اتصال بالعميل، وتضمنت تحذيرًا من "احتمال وجود إساءة استخدام" لهذه التقنيات.

وقطعت NSO على الفور وصول عميلها إلى خدمات بيغاسوس، وأبلغت شيرلي بلير، التي تعمل كمستشار قانوني لـ NSO، لنقل الرسالة.

وأبلغت بلير، زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، فيونا شاكلتون، إحدى محاميي الأميرة هيا، بشأن القرصنة، حسبما أفاد المصدر لشبكة CNN - وهو أمر أفادت به صحيفة الغارديان البريطانية، نقلاً عن أوراق قانونية صدرت يوم الأربعاء.

وقال المصدر إن شركة NSOتلقت طلبًا من المحكمة الإنجليزية لتقديم إفادة خطية، مضيفًا أن الشركة قررت المشاركة بنشاط في "مهمة تقصي الحقائق".

وقال المصدر إن خسارة العميل تعني أن NSOتلقت ضربة مالية قدرها 150 مليون دولار.

وفي وقت سابق الخميس، أكدت الشركة الإسرائيلية لـCNN بالعربية وقف عمل النظام لدى حكومة الإمارات بعد التفاعل الذي أثارته ادعاءات قرصنة هاتف الأميرة هيا بنت الحسين.

وقالت المجموعة في بيان لـCNN بالعربية: "كلما ظهرت شكوك حول إساءة استخدام، تقوم NSO بالتحقيق والتنبيه والايقاف (عمل البرنامج).. تفخر NSO بإثبات التزامها بحماية حقوق الإنسان".

وأضافت: "لم تتردد NSO في إغلاق أنظمة لعملاء سابقين تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار."