السعودية.. وفاة اللواء بداح الفغم تثير تفاعلا وتعليق من مكتب ولي العهد محمد بن سلمان

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خبر وفاة اللواء بداح الفغم، والد عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي السابق للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بدر عساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تحتوي على صورة للواء بداح كاتبا بتعليق: "رحل عنّا اليوم رجل خدم وطنه بإخلاص وتفانٍ اللواء بداح الفغم، فاللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه واجمعه وابنه عبدالعزيز في مستقر رحمتك يا رب العالمين.. خالص العزاء والمواساة لأهله وذويه، إنا لله وإنا إليه راجعون.. بداح الفغم في ذمه الله".

من جهته نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تغريدة قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم عبدك اللواء/ بداح بن عبدالله الفغم، اللهم أبدلهُ داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله اللهُم اجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفواً وغفراناً".

ويذكر أن اللواء بداح الفغم كان الحارس الشخصي للعاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

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