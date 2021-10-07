أمير سعودي يرد على تبرير نوري المالكي لإعدام صدام حسين بعيد الأضحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود على التصريحات التي أدلى بها نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق والتي برر فيها إعدام الرئيس الأسبق، صدام حسين في عيد الأضحى.

أن تستضيف شخص طائفي حاقد عليك على أحد قنواتك من أجل كشفه أمام الناس وكشف حقيقته هو سبق ونجاح إعلامي قوي لكن أن تعطيه مساحة لتبرير مواقفه أو تمرير أجنداته فهو فشل إعلامي ذريع وهناك عوامل تحدد النجاح أو الفشل وهي هدفك من اللقاء والإعداد الجيد والمتكامل والمذيع القوي الذي سيحاوره https://t.co/kcW8NE2LOt

تصريحات المالكي جاءت خلال مقابلة على قناة الحدث في الـ2 من الشهر الجاري، وقال فيها: "ما عندنا في الدستور ما يمنع إجراء إعدام في أيام العيد وهذا ما قاله القانون وما قاله القضاء الموجود حاليا، الذي دعانا إلى ذلك أن فترة المصادقة على الحكم هي شهر هذا الشهر لا يمدد ولا يخفف الحكم ولا يلغى ويجب أن ينفذ خلال الشهر.."

وتابع المالكي قائلا: "كان نهاية الشهر هو هذا اليوم وإذا لم يعدم فستكون مخالفة على الحكومة العراقية، لذلك نحن التزمنا بالسياقات القانونية والالتزامات الدستورية في عملية الإعدام وهذا هو حق الشعب وحق الشهداء وحق الشخصيات وحق العراق الذي انتهكت كرامته بسبب سياسة هذا الرجل والحزب الذي ينتمي إليه.."

ورد الأمير سطام بتغريدة، صباح الخميس، قال فيها: "أن تستضيف شخص طائفي حاقد عليك على أحد قنواتك من أجل كشفه أمام الناس وكشف حقيقته هو سبق ونجاح إعلامي قوي لكن أن تعطيه مساحة لتبرير مواقفه أو تمرير أجنداته فهو فشل إعلامي ذريع وهناك عوامل تحدد النجاح أو الفشل وهي هدفك من اللقاء والإعداد الجيد والمتكامل والمذيع القوي الذي سيحاوره".