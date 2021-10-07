دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا عقبت فيه على التقارير التي تفيد بتأييد محكمة سعودية للحكم الصادر ضد عامل الإغاثة السعودي عبدالرحمن السدحان بالسجن 20 سنة ومنعه من السفر لمدة 20 سنة أخرى، وفقا لما ذكرته شقيقته، أريج.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "نشعر بخيبة أمل من التقارير التي تفيد بأن محكمة سعودية أيدت عقوبة السجن لمدة 20 عامًا تليها حظر سفر متساوٍ لمدة طويلة لعامل الإغاثة السعودي عبد الرحمن السدحان لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.."

وتابعت الخارجية الأمريكية قائلة: "راقبنا قضيته عن كثب ونشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن السيد السدحان تعرض لسوء المعاملة، وأنه لم يتمكن من التواصل مع أفراد أسرته، وأن ضمانات المحاكمة العادلة لم تُحترم. كما أكدنا للمسؤولين السعوديين على جميع المستويات، يجب ألا تكون الممارسة السلمية للحقوق العالمية جريمة يعاقب عليها القانون".

وأضافت: "سنواصل تعزيز دور حقوق الإنسان في علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية وتشجيع الإصلاحات القانونية التي تعزز احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد".

Saddened the brutal sentencing of aid worker Abdulrahman al-Sadhan has been upheld, especially given allegations of torture in detention. Saudi Arabia’s assault on the freedom of expression & pattern of human rights abuses must be condemned by all freedom-loving people.

من جهتها نشرت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، عقبت فيها بالقول: "حزينة للحكم الوحشي على عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان وأنه قد تم تأييده، خصوصا مع مزاعم التعذيب في الحجز. يجب إدانة اعتداء المملكة العربية السعودية على حرية التعبير وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل المحبين للحرية".

وتواصلت CNN بالعربية مع هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية للحصول على تعليق حول مزاعم تعرض السدحان للتعذيب دون رد حتى كتابة هذا التقرير.