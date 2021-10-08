دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 على خطة عمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيًا.

وقال بيان للبعثة إن الخطة ستكون بمثابة "حجر الزاوية لعملية تدريجية ومتوازنة ومتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية".

ووصف المبعوث الأممي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بالتوقيع على خطة العمل، واصفا إياها بأنها "إنجاز كبير آخر" بواسطة لجنة 5 + 5 ، التي تتألف من عسكريين من طرفي النزاع في شرق وغرب البلاد، وكانت إحدى مخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2020.

وقال كوبيش: "يستجيب اتفاق اليوم للمطلب الساحق للشعب الليبي ويخلق زخمًا إيجابيًا يجب البناء عليه للمضي قدمًا نحو مرحلة مستقرة وديمقراطية، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وذات مصداقية وشفافة في 24 ديسمبر، مع نتائج مقبولة من الجميع".

ويوم الأحد، قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي بالكويت، إن "خبر انسحاب بعض المرتزقة هو خبر صحيح، ولكن هذه بداية بسيطة جدًا، لازلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة".

في غضون ذلك، كانت هناك تقارير عن خروج عدد من المقاتلين الأجانب من ليبيا في الآونة الأخيرة، لا سيما مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية، وانتقالهم إلى دول إفريقية، من بينها مالي وإفريقيا الوسطى.

وعلى مدار السنوات الماضية، انتشرت مجموعات للمرتزقة من سوريا والسودان وتشاد، إضافة إلى مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية، حيث استعانت بهم الأطراف المتنازعة في ليبيا. وهي إحدى المسائل الشائكة التي لا تزال مؤثرة على النزاع في البلاد.