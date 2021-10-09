دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالتحقيق بشأن مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه "قيام شخص بالاعتداء بالضرب على رجل مسن والإساءة إليه والتلفظ بعبارات تثير النعرات القبلية والعنصرية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أعلن، الجمعة، أن "الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام تمكنت من تحديد هوية هذا الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب بألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية".

وأضاف المتحدث أن "هذا الشخص مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، وجرى إيقافه وأُحيل إلى النيابة العامة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في النيابة قوله إن النائب العام أمر بمباشرة التحقيق بشأن مقطع الفيديو، ووجّه باستمرار إيقاف الشخص المقبوض عليه، واتخاذ الإجراءات المشدّدة تجاهه.

وذكر المصدر أن النيابة العامة تحذّر من "كل ما من شأنه المساس بوحدة النسيج الاجتماعي واللّحمة الوطنية بين أفراد المجتمع"، وأكد أن النيابة "ماضية في حماية الحقوق المقررة في ذلك، ولن تألو جهداً في تقديم المتسببين في ذلك للقضاء، لينالوا جزاءهم العادل والرادع".