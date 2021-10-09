دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، أن الإمارات بدأت مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها من "مسبار الأمل" مع بقية مراكز البحث العالمية، حيث اكتشفت كميات "أكبر من المتوقع" من الأكسجين في كوكب المريخ.

ونشر الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه بموقع تويتر صورة لكوكب المريخ قائلا إنها "صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ"، وأضاف: "بدأت الإمارات اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية حيث اكتشفت كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب".

وكان مسبار الأمل نجح في دخول مدار كوكب المريخ في 9 فبراير/شباط واحتفلت الإمارات بهذا الإنجاز، بعد أن أصبح مسبارها، أول مسبار عربي يدخل مدار المريخ عبر التاريخ. ونشر الشيخ محمد بن راشد نشر، في فبراير/ شباط، أول صورة للمريخ التقطها مسبار الأمل، وكتب تغريدة تضمنت الصورة، قائلا: "من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر.. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ".

وأعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، السبت، إطلاق الدفعة الأولى من البيانات العلمية. وأفاد بيان أن "الملاحظات التي تم التقاطها بواسطة المقياس الطيفي بالأشعة ما فوق البنفسجية لمسبار الأمل تظهر اختلافات كبيرة في وفرة كل من الأكسجين الذري وأول أكسيد الكربون في الغلاف الجوي العلوي للمريخ في الجانب النهاري من الكوكب"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقالت المهندسة حصة المطروشي نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ للشؤون العلمية، إن "هذه الملاحظات تكشف عن هياكل لم تكن متوقعة من ناحية الحجم والتعقيد، ونعتقد أنه سيكون لها تأثير على النماذج العلمية المعروفة حالياً للغلاف الجوي للمريخ، وكذلك على فهمنا لتغيراته".

مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ينشر صورًا جديدة فريدة من نوعها للمريخ، ترصد ملاحظات غير مسبوقة حول سلوك غازات الغلاف الجوي للكوكب الأحمر والتفاعلات التي تحدث بينها #مسبار_الأمل https://t.co/6gLQOnTJal

وقال المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ إن "مشاركة الدفعة الأولى من البيانات العلمية القيمة التي جمعها مسبار الأمل حول الكوكب الأحمر تعد محطة مهمة في مسيرة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، كونها تتوج سنوات من العمل الدؤوب والمتفاني لفريق العمل من الكوادر الوطنية بالشراكة والتعاون مع الشركاء الدوليين لهذا المشروع الطموح الذي يعد مساهمة نوعية من دولة الإمارات في مسيرة التقدم العلمي للإنسانية كونه يوفر معلومات غير مسبوقة عن الكوكب الأحمر".